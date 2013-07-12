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Bilim / Teknoloji

Vine'a 'revine' özelliği geldi

Dünya genelinde 13 milyon kullanıcısı bulunan Vine, Instagram’ın video özelliğini hayata geçirmesinin ardından içine girdiği düşüş sürecini tersine çevirmeye çalışıyor

12 Temmuz 2013 19:07

Twitter'ın sahibi olduğu video paylaşım platformu 'Vine', Instagram video ile baş edebilmek için yeni özellikler kazandı. Vine, kullanıcılara kolaylık sağlamak adına video çekme ve yayınlama sürecini basitleştirdi. Ayrıca, çektiğiniz videoları artık ‘revine’ yapabileceksiniz.
 
Mobil dünyanın ilk mikro film hizmeti olan Vine, video çekme ve Twitter'da paylaşma özelliğiyle 6 aylık bir sürede en popüler uygulamalar arasına girmeyi başarmıştı. Instagram'ın geçtiğimiz ay çıkardığı video çekme özelliği ile mobil kullanıcılar arasında nüfuzu  azalan uygulama, kullanıcılarını kaybetmemek için yeniliklere başladı.

Twitter'daki 'retweet' özelliğini kendisinde 'revining' olarak uygulamaya başlayan platformda, artık başka kullanıcılarda beğenilen videoları 'revine' ederek, kendi profilinde yayımlayabilecek.

15 kanal açan Vine, videoların müzik, doğa, komedi gibi kategoriler altında sunulmasını sağlayacak. Ghost tools fotoğraf ayarıyla en son çektiğiniz kareyi gözden geçirebiliyorsunuz.

iPhone kullanıcılarıyla sınırlı kalmayıp bütün Android tabanlı mobil cihazların yükleyebildiği bir uygulama olan Vine, aynı zamanda video çekme ve yükleme işleminin de geçmişe oranla daha hızlı bir şekilde gerçekleştiği yeni versiyonuyla kullanıcı sayısını arttırmayı hedefliyor.

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