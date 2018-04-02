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Vinçten kopan parçanın altında kalan operatör öldü (2)- Yeniden

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, vinç operatörü Fatih Erdoğan, vinçten düşen parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi

02 Nisan 2018 21:08

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, vinç operatörü Fatih Erdoğan, vinçten düşen parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Taşeron bir firmaya bağlı çalışan vinç operatörü Fatih Erdoğan, baz istasyonu söküm çalışmasında vinci kullanmaya başladı. Bir süre sonra, inip mola vermek isteyen Erdoğan\'ın üzerine, vinçten kopan parça düştü. Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, soruşturma başlatıldı.

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