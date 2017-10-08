T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Vincin çarptığı üst geçit otomobilin üzerine yıkıldı; 1 yaralı

Karaman'da vincin çarptığı yaya üst geçidinden beton bir blok koparak bir otomobilin üstüne düştü

08 Ekim 2017 20:31

Karaman'da vincin çarptığı yaya üst geçidinden kopan beton bloğun altında kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ali Akman yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinç, Abbas Mahallesi Mut Caddesi'nde 19 Mayıs yaya üst geçidine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle üst geçitten kopan beton blok, Hakan Güngör idaresindeki 07 ACV 46 plakalı otomobilin üstüne düştü. Beton parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Göngör, yaralandı.

Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör'ün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cadde trafiğe kapatıldı

Kazanın ardından cadde trafiğe kapatıldı. Daha sonra tehlike arz eden üst geçit, Karaman Belediyesi ekiplerince tamamen yıkıldı.

Yoldaki beton ve demir parçalarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ETİKETLER

karamanüst geçitvinç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24