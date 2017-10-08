Vincin çarptığı üst geçit otomobilin üzerine yıkıldı; 1 yaralı

Karaman'da vincin çarptığı yaya üst geçidinden kopan beton bloğun altında kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ali Akman yönetimindeki 25 ND 218 plakalı vinç, Abbas Mahallesi Mut Caddesi'nde 19 Mayıs yaya üst geçidine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle üst geçitten kopan beton blok, Hakan Güngör idaresindeki 07 ACV 46 plakalı otomobilin üstüne düştü. Beton parçalarının altında kalan otomobilin sürücüsü Göngör, yaralandı.
Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güngör'ün hayatı tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Cadde trafiğe kapatıldı
Kazanın ardından cadde trafiğe kapatıldı. Daha sonra tehlike arz eden üst geçit, Karaman Belediyesi ekiplerince tamamen yıkıldı.
Yoldaki beton ve demir parçalarının kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.