Vincent Aboubakar PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Çaykur Rizespor futbolcusu Gökhan Akkan'ın da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un saha olayları, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.

Hukuk Müşavirliği’nce alınan kararlar şöyle:



“1- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu GÖKHAN AKKAN'ın 06.04.2021 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.04.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 07.04.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 07.04.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 4/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 07.04.2021 tarihinde oynanan FRAPORT-TAV ANTALYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ERHAN ERDOĞAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu VINCENT ABOUBAKAR'ın 07.04.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-AYTEMİZ ALANYAPOR Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/4 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”