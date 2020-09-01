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Spor

Vincent Aboubakar'la anlaşma sağlandı!

01 Eylül 2020 12:09

Şampiyonlar Ligi 3. tur ön eleme maçında PAOK'a 3-1 yenilerek elenen Beşiktaş transfer için hızlı hareket etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, eski golcüsü Vincent Aboubakar'la büyük ölçüde anlaştı. 

Transferde önceliği forvet ve sağ bek bölgelerine veren Beşiktaş, eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşmaya çok yaklaştı.

Daha önce Sergen Yalçın’ın ‘pivot santrfor’ isteği nedeniyle Aboubakar’a soğuk bakan yönetim, Cyle Larin’in takımda kalma ihtimalinin artması üzerine Kamerunlu oyuncuyla yeniden masaya oturdu.

Kulübe haber göndererek bonservis sorununu çözüp gelebileceğini bildiren Aboubakar’ı gündemine alan siyah-beyazlılar bu futbolcuyla hemen hemen her konuda anlaşma sağladı.

Aboubakar ile ciddi bir sıkıntısı olmayan Beşiktaş, sadece oyuncunun menajeri ve Porto ile yaşadığı ufak tefek pürüzleri çözmeye çalışıyor.

 

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