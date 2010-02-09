Vince Carter'dan 48 sayı!

T24- NBA'de Orlando Magic'in sahasında New Orleans Hornets'i 123-117 maçta, Vince Carter 48 sayıyla gecenin yıldızı oldu. Amway Arena'daki karşılaşmada 38 dakika forma şansı bulan Carter, 48 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle takımını sırtlarken, sezonun en yüksek sayısına ulaştı.









Orlando Magic'de Dwight Howard 25 sayı, 12 ribaunt ve 2 asistle "double-double" yaptı, Rashard Lewis de 18 sayı ve 4 ribauntla galibiyete katkı sağladı.



Konuk New Orleans temsilcisinde ise Predrag Stojakovic'in 29, David West ve Darren Collison'ın da 27'şer sayısı, yenilginin önüne geçemedi.



Magic, karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğini 32-28, devreyi de 70-55 geride bitirdi. Üçüncü çeyrekte toparlanmaya başlayan, ancak 94-87 ile geriden gelen Florida temsilcisi, Vince Carter'ın basketleriyle farkı eriterek, maçın bitimine 5,5 dakika kala durumu 106-106 eşitledi. Kalan dakikalarda da Carter'ın sayılarıyla öne geçen Magic, sahadan da 123-117 galip ayrıldı.



Doğu Konferansı Güneydoğu grubunda yer alan Magic'in 35 galibiyeti, 17 yenilgisi, Batı Konferansı Güneybatı grubunda mücadele eden New Orleans Hornets'in ise 27 galibiyeti, 25 mağlubiyeti bulunuyor.



Gecenin diğer maçlarında, Dallas Mavericks, deplasmanda Golden State Warriors'ı 127-117, Los Angeles Lakers da sahasında San Antonio Spurs'ü 101-89 mağlup etti.