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Vinç ile makine arasında sıkışan işçi öldü

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, ağır sanayi makineleri üreten bir firmada çalışan Ümit Deveci (26), ağır parçaları kaldırmakta kullanılan vinç ile üzerinde kaynak yaptığı makinenin arasında sıkışarak hayatını kaybetti

17 Nisan 2018 17:24

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çiğli ilçesinde, ağır sanayi makineleri üreten bir firmada çalışan Ümit Deveci (26), ağır parçaları kaldırmakta kullanılan vinç ile üzerinde kaynak yaptığı makinenin arasında sıkışarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi\'nde meydana geldi. Ağır sanayi makinaları üreten ve montajlayan bir şirkette çalışan Ümit Deveci, bir makine üzerinde kaynak yapmaya başladı. Bu sırada çalışan vinci görmeyen Deveci, kaynak yaptığı makina ile kendisine çarpan vincin arasında sıkıştı. Olayı gören iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yeni evlendiği ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Deveci\'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

 

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