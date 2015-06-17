Vinç devrildi, 2 işçi hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'ndeki bir inşaat alanında bulunan kule vincin devrilmesi sonucunda, operatör Osman Top ve demir ustası Şerafettin Esen, hayatını kaybetti; 3 kişi de yaralandı.

Saat 17.30 sıralarında, Esir Sitesi yakınlarında meydana gelen olayda, kule vinç operatörlüğü yapan 56 yaşındaki emekli Osman Top, inşaata demir bırakmak için çalışmaya başladı. Bu sırada, ilk belirlemelere göre ayaklarındaki metallerin kopması üzerine, kule vinç devrildi. Yaklaşık 60 metre uzunluğundaki vincin devrilmesiyle, operatör Osman Top ile demir ustası 53 yaşındaki Şerafettin Esen, vincin altında kaldı.

Olaya tanık olan işçilerin haber vermesiyle inşaat alanına çok sayıda ambulans ile sağlık ekibi gönderildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Osman Top ile Şerafettin Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı olan Çetin Yılan (46), Mehmet Gürbüz (54) ve Doğan Aypayoğlu (62), Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyiye gittiği açıklandı. Osman Top ile Şerafettin Esen'in cesedi savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.