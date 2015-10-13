Kağıthane’de, bir inşaatın temel kazma çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle, bir vinç 15 metrelik inşaat alanına uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

DHA’dan Taner Yener ve Hasan Yıldırım’ın haberinde yer alan iddialara göre; Sanayi Mahallesi, Taşçı Caddesi üzerinde meydana gelen olay şöyle gelişti: Geniş bir alandaki inşaatın temel kazma çalışması sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada, bir vinç, yaklaşık 15 metre yükseklikten inşaat alanına uçtu. İnşaatta bulunan bir kepçenin üzerine düşen vincin şoförü, sarsıntıyı önceden fark ettiği için, son anda kendini vinçten atarak kazayı yara almadan atlattı. Yol kenarında bulunan bir otomobil ise aşağıya uçmaktan son anda kurtuldu.

"Deprem oldu zannettik"

Çevrede oturan vatandaşlar ise inşaat firmasının çevrede gerekli önlem almadığını öne sürdü. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri, inşaat alanı ve çevresini şerit ve bariyerle kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İnşaat alanındaki göçüğün devam etmesi korku ve paniğe neden oldu. Yol kenarındaki otomobil ise vinçle çekilerek inşaat alanına düşmekten kurtarıldı.

İnşaat alanının yanında bulunan bir işyerinde çalışan Banu Sönmez, "Biz yan binada çalışıyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Deprem oldu zannettik. Dışarı çıktığımızda vincin inşaat alanına düştüğünü gördük. Vinç şoförü toprağın kaydığını fark edince vinçten inerek kaçmış dedi.

Göçüğün meydana geldiği yerin yan tarafında oturan Adalet Samikıran da, "Biz burada korkuyoruz. Her kepçe darbesinde bina sallanıyor. Bu 1 yıldır böyle sürüyor. Artık canımızdan korkuyoruz. Göçük meydana gelince ben deprem oldu zannettim. Komşularıma haber vererek çığlık çığlığa dışarı çıktım. Buna karşı bir önlem alınmasını istiyoruz diye konuştu.

İnşaatın başlamasından sonra sokakta çatlakların meydana geldiğini dile getiren Erdoğan Gündüz ise "Biz bu inşaat için belediyeye dilekçe verdik. Belediyeden bize ’Bu inşaat kontrol ediliyor. Bir sıkıntı yok’ dediler. Ama durumu görüyorsunuz. dedi.Evlerde ve yolda çatlaklar var. Bu nasıl bir belediye anlayışı?"