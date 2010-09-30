Vimeo'ya da yasak geldi!

T24

Yaklaşık 10 bin internet sitesine erişimin yasak olduğu Türkiye, sansürcü ülkeler arasındaki yerini sağlamlaştırıyor. Ntvmsnbc'nin haberine göre, dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube'u 3 yıla yakın süredir 'engelleyen' Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, bu kez popüler bir başka video sitesi olan Vimeo'yu Türkiyeli kullanıcılara kapadı!Öğleye doğru Vimeo.com adresine gidenler, artık kamuoyunun alıştığı 'tedbir' kararını gördü. Duyuru penceresinde şu ifadeler yer alıyor:"ANKARA CBS'nin, 28/09/2010 tarih ve 2010/93921 nolu KORUMA TEDBİRİ kapsamında bu internet sitesi (vimeo.com) hakkında verdiği karar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nca uygulanmaktadır."