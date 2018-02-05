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Villayı soyan hırsızlar yakalandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, bir villadan 2 laptop, 1 fotoğraf makinesi ve 1 antika saat çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

05 Şubat 2018 14:15

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, bir villadan 2 laptop, 1 fotoğraf makinesi ve 1 antika saat çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Geçen hafta Kacaağaç Mahallesi\'nde 1 villaya giren hırsızlar 2 laptop, 1 fotoğraf makinesi ve 1 antika saat çaldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüphelilerin Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde oldukları tespit edildi. Polisin, Gebze\'de düzenlediği operasyonla İzzettin Ç., Sami B. ve Aytekin B. yakalandı. Çaldıkları eşyalar ise evde yapılan aramada bulundu. Şüpheliler Bolu\'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından İzzettin Ç., Sami B. ve Aytekin B. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 7 farklı ilde hırsızlık suçundan arandıkları tespit edildi. Ayrıca İzzettin Ç.\'nin yine hırsızlık suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

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