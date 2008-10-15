Villarreal'de Eguren şoku



Villarreal'in Uruguaylı oyuncusu Sebastian Eguren'in, dizinden sakatlandığı ve 5 hafta süreyle forma giyemeyeceği açıklandı.





İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal'in Uruguaylı orta saha oyuncusu Sebastian Eguren, sakatlığı nedeniyle 5 hafta yeşil sahalardan uzak kalacak.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan habere göre, Uruguay'ın 2010 Dünya Kupası elemelerinde Arjantin'e 2-1 yenildiği maçta sol dizinden sakatlanan Eguren, 5 hafta forma giyemeyecek.



Villarreal'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin favorisi olan 27 yaşındaki Eguren, takımının Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Aalborg BK ile 21 Ekim ve 5 Kasım'da yapacağı maçlarda yer alamayacak.



Futbol kariyerine Montevideo Wanderers'da başlayan Eguren, Club Nacional, Hammarby ve Rosenborg BK'da da oynamıştı.