Villarreal takipte!..

İspanya 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Recreativo Huelva'yı 2-1 yenen Villarreal, lider Barcelona'nın 4 puan arkasından 2. sıraya yükseldi.



Lig sonuncusu Recreativo'ya karşı rahat bir maç çıkaran Villareal, 26. dakikada Cazorla ile 44. dakikada İbagaza'dan gelen gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Villarreal, 82. dakikada ev sahibi takımdan Adrian Colunga'nın attığı penaltı golü sonrası 1'e inen farkı korudu ve maçtan 3 puanla ayrıldı.



Sakatlığından dolayı 2 aya yakın bir süredir forma giyemeyen ve ilk kez maç kadrosuna alınan Nihat Kahveci ise maçın bitimine 1 dakika kala İtalyan Rossi'nin yerine oyuna girerek, sahalara yeniden dönmüş oldu.



Real Madrid'in Getafe deplasmanında 3-1 yenilerek puan kaybetmesi sonrası bugün aldığı galibiyetle Villarreal, puanını 28'e çıkartarak 2'nciliğe yükseldi. Ligde çok güzel bir çıkış yakalayan ve Messi ile Eto'o' nun varlığıyla rakiplerine karşı üstünlük kuran lider Barcelona ise zorlu Sevilla deplasmanını 3-0'lık skorla rahat bir şekilde geçti.

