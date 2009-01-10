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Spor

'Villarreal pazarlığa hazır'

İspanyol basını, Villarreal kulübünün Marcos Senna için artık görüşme yapmaya hazır olduğunu iddia etti.

10 Ocak 2009 02:00

İspanyol basını, Villarreal kulübünün sezon başında gelen tüm teklifleri geri çevirdiği Marcos Senna için artık görüşme yapmaya hazır olduğunu iddia etti.



Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İspanya'nın kupayı kazanmasında önemli bir paya sahip olan ve son yıllarda iyi bir performans sergileyen Marcos Senna'nın, bu sezon Villarreal'de isteneni henüz veremediği savunuluyor.

Sezon öncesinde Luis Aragones'in teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe'nin Senna için Villarreal ile görüşmeye çalıştığı, ancak İspanyol kulübünün gelen teklifleri geri çevirdiği hatırlatılırken, ''Villarreal artık Senna için gelecek teklifleri dinlemeye hazır'' denildi.

2002 yılında sadece 600 bin Euro ödeyerek Brezilya'nın Sao Caetano takımından gelen 32 yaşındaki Senna'dan istediği verimi aldığını düşünen Villarreal'in, iyi bir bonservis bedeline bu futbolcusunu gözden çıkarabileceği ve Manchester City'nin bu oyuncuyla ilgilendiğine ilişkin dedikoduların olduğu ifade edildi.

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