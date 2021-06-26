Villalardan bazılarına da sıçradı; Kaş'taki orman yangını kontrol altına alındı

Kaş'a bağlı Üzümlü ve İslamlar mahalleleri arasındaki Çetil mevkiinde çıkan orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 1000 dönüm orman alanı ve zeytin bahçeleriyle 2 villa zarar gördü, dış cephesi ahşap kaplı bir villanın dış kısmının ise tamamen yandığı görüldü. Alevlere 5 helikopter, 25 arazöz, 10 su tankeri, 4 dozer ve çok sayıda personelle müdahale edildi. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bir kadın ise hastaneye götürülerek tedavi edildi. Görgü tanıkları, müdahalenin devam ettiği yangının ilk belirlemelere göre bir villanın önünde yakılan ateşten başladığı ve rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi. Öte yandan, Kaş ilçe merkezindeki Andifli Mahallesi Çerçiler mevkiinde çıkan yangında 60 dönüm alanın zarar gördüğü belirlendi. Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, yangınların ikisinin de ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındığını söyledi.

Villalardan bazıları zarar gördü

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar’daki yangının bölgede seyrek olarak bulunan bazı villalara da sıçradığı belirlendi. Villalardan bazılarının yanarak zarar gördüğü kaydedildi. Karadan ve havadan söndürme çalışmalarının sürdürüldüğü bölgedeki son durumla ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya’mızın Kaş ilçesinde 2 noktada çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle beraber hızla müdahale ettik. Andifli’deki yangın tamamen söndürüldü. İslamlar ve Üzümlü mahallelerinde süren yangını söndürmek için itfaiye birimimiz tüm gücüyle çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Bekir Pakdemirli: İki yangını da kontrol altına aldık

Antalya Kaş'ta çıkan orman yangınını, yangın yönetim merkezinden koordine eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Antalya'da aynı anda çıkan iki yangını da kontrol altına aldık" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya Kaş'a bağlı Üzümlü köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda çıkan orman yangınını, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nden koordine etti.

Antalya'daki yangın hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Pakdemirli, İnsansız Hava Aracı (İHA) vasıtasıyla çekilerek Yönetim Merkezi'ne aktarılan görüntüler doğrultusunda hava ve yer ekiplerini yangının gidişatı hakkında yönlendirdi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi:

"Bugün Kaş'ta Üzümlü Köyü ve Demre Yolu mevkiinde aynı anda orman yangını çıktı. Yangının ilk etapta yerleşim yerine yaklaşmaması için müdahale ettik. Önce Kaş'a yakın olan yangını kontrol altına aldık. Az önce de diğer yangını kontrol altına almış olduk. Bu iki yangına toplam 10 helikopter, 50 arasöz 6 dozer ile 500'e yakın personelle müdahale ettik. Çok şükür iki yangını da şuan itibariyle kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları sürüyor. Yoğun çabalarından dolayı arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.