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Villadan kulübeye taşındı

Borca batan ünlü oyuncu Pamela Anderson’ın villasını bırakıp derme çatma bir kulübeye taşındığı iddia edildi.

02 Ekim 2009 03:00

Borca batan ünlü oyuncu Pamela Anderson’ın villasını bırakıp derme çatma bir kulübeye taşındığı iddia edildi.

ABD’de yaşayan ünlü oyuncu Pamela Anderson’ın kapısına, vergi alacağını tahsil etmek isteyen devlet ve evinin tadilatını yapan alacaklı inşaat firmaları dayandı. Finansal açıdan zor durumda olan 42 yaşındaki seksi yıldızın milyon dolarlık malikanesini bırakıp Los Angeles'ta Cennet Koyu adı verilen bir bölgede tek yatak odalı bir kulübeye taşındığı iddia edildi. ABD’li People dergisinin mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberde, 1.1 milyon dolar tutarındaki borçlarını ödeyemeyen yıldızın Malibu’daki villasına haciz geleceği açıklandı. Villasının tadilatını yapan 5 ayrı inşaat firmasının Anderson’dan alacaklı olduğu yazılan haberde, yıldızın ayrıca 2007’de eksik vergi ödediği belirtildi.

Baywatch dizisiyle ünlenen Anderson, birçok kez “Playboy” dergisinde kapak kızı olmuştu.

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