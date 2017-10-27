Villadaki cinayette 3 kişi gözaltına alındı 4 tabanca ele geçirildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) BEYKOZ\'da dün gece lüks bir sitede bir kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma olayıyla ilgili Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü aralarında 3 kişiyi gözaltına aldı. Villa satışı için bir araya geldikleri öğrenilen iki grubun, villanın müştemilatında otururken tartıştıkları ve ardından silahların çekildiği öğrenildi. Olay sırasında villada oturan bir avukatında olayla ilgili ifadesinin alınacağı öğrenildi. Ele geçirilen üçü ruhsatsız 4 tabanca ise kriminal laboratuarda inceleniyor.

Beykoz, Acarlar Mahallesi\'nde bulunan lüks sitedeki bir villada gece saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda çıkan silahlı çatışmada Oktay Üzüm vurularak hayatını kaybetmiş 2 kişide yaralanmıştı. Olayda hayatını kaybeden Oktay Üzüm\'ün daha önceden kasten yaralama, tehdit ve ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada birbiriyle çatışan iki grubun villa satışı nedeniyle bir araya geldikleri öğrenildi. Gündüz saatlerinde satış için Noter\'e giden grupların bir evrakta eksik çıkması üzerine villaya geri döndükleri öğrenildi. İzmir\'den villayı almak için gelen C.O.\'nun eve çıktığı sırada bahçede bulunan müştemilatta içki içtikleri öğrenilen diğer şahısların aralarında önce kavga çıktığı daha sonra silahların çekildiği belirlendi.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı soruşturmada olayla ilgili Barış Ü. Erkan A., Uğur S. adlı kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte üçü ruhsatlı 4 tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin ikisinin ruhsatsız silahlarını olaydan sonra sakladıkları, bu tabancaların polis tarafından bulunduğu öğrenildi. Olay sırasında villada olduğu öğrenilen bir avukatında ifadesinin alınacağı öğrenildi. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirttiler.