Villada teminat davası



T24-

Hürriyet'in haberine göre, Recep İvedik karakteriyle tanınan komedyen Şahan Gökbakar, 3 Mayıs’ta şarkıcı Gönül Yazar’ın Levent’teki villasını satın aldı.





İddiaya göre Gönül Yazar’ın kiracısı Nüve Tekstil firması villayı boşaltmak zorunda kaldı ancak kira sözleşmesi gereği ödediği 4 bin dolarlık teminatı alamadı.





Firma, teminatını almak için hem Gönül Yazar’a hem de Şahan Gökbakar’a alacak davası açtı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada, şirketin büyük masrafla dekorasyon yaptığı villayı tam ve eksiksiz olarak tutanakla yeni sahibine teslim ettiği belirtilerek, kira sözleşmesinde yer alan 4 bin dolarlık teminatın ödenmesi istendi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.



