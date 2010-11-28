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VİLLADA KUMARA ŞOK BASKIN İSTANBUL (A.A)

28 Kasım 2010 12:09

-VİLLADA KUMARA ŞOK BASKIN İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Beykoz'da kumar oynadığı ve oynattığı öne sürülen 30 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Acarkent'te bir villada kumar oynandığı ihbarını alan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadığı ve oynattığı iddiasıyla 10'u kadın 30 kişi gözaltına alındı. 2 adet rulet masası ile 20 bin oyun pulu ele geçirildi. Şubeye götürülen bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı bildirildi.

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