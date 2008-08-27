Villa sözleşmesini uzattı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin önemli kulüplerinden Valencia, yıldız futbolcusu David Villa'yı büyük

kulüplere kaptırmamak için sözleşmesini 2014 yılına kadar uzattı.



Real Madrid'in almak için 50 milyon Avro'ya kadar teklif yapabileceği iddia edilen Villa, bugün kulübü Valencia ile olan sözleşmesini uzatarak, maaşını artırdı. Valencia'da kalan Villa'nın sezon başına 3 milyon Avro'dan fazla alacağı iddia ediliyor.



Ekonomik ve yapısal bir krizde olan Valencia kulübü, her şeye rağmen 2 yıldız futbolcusu Villa ve Silva'yı satmayacağını duyurmuştu.

