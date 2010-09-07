-VİLLA FİYATINA MEZARLIK ANKARA (A.A) - 07.09.2010 - Ankara, İstanbul ve İzmir'de şehir içindeki manzaralı mezarlıkların fiyatları lüks villaların fiyatını geçti. Lüks bir villanın metrekare fiyatı ortalama 3 bin lirayı bulurken, üç büyük ilde satılan mezarların metrekaresi ise 5 bin lirayı buluyor. Türkiye'nin en yaşanılır kentleri arasında yer alan Ankara'da ölmeden önce manzaralı bir mezar yeri almak isteyenler 15 bin lirayı gözden çıkarmak zorunda. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Şükrü Çetin, Ankara'da en pahalı mezarın 15 bin lira ile Cebeci Asri Mezarlığı'nda yer aldığını belirterek, diğer mezarlıklarda ise fiyatın ortalama 8 bin 500 lirayı bulduğunu söyledi. Ölülerin defnedileceği 1. sınıf beton mezarın 360 lira, 2. sınıf toprak mezarın ise 180 lira olduğunu da kaydeden Çetin, 5 yıllık sürenin sonunda aynı mezara birinci derece yakınların izni ile tekrar defin yapılabileceğini ve bunun içinde 150 lira ücret alındığını kaydetti. Kimsesizler ve kimliği belirlenemeyen kişilerin cenaze ve defin işlemlerinin ücretsiz yapıldığını vurgulayan Çetin, bu kişilerin cenazelerinin de Sincan'daki Cimşit Mezarlığı'na defnedildiğini belirtti. Mezarlıklar Müdürü Çetin, maddi durumu iyi olmayan kişilerin de muhtarlıklar kanalıyla bunu belgelemeleri durumunda, cenazelerinin tüm mezarlıklara ücretsiz defnedildiğini ve ''ALO 188'' hattının aranması ile bu kişilerin cenazelerinin defnedilmesinde de ücretsiz hizmet verdiklerini vurguladı. -12 BİN BOŞ YER KALDI- İlçelerdeki mezarlıklarla birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı toplam 191 mezarlık bulunduğunu kaydeden Çetin, mezarlıkların dağılımını şöyle açıkladı: ''Karşıyaka, Cebeci Asri, Bağlum, Akyurt (32), Altındağ (10), Ayaş (7), Çubuk (3), Elmadağ (14), Etimesgut (5), Gölbaşı (42), Kalecik (12), Kazan (16), Keçiören (6), Sincan (21) ve Yenimahalle (20). Çankaya, Mamak, Pursaklar ve Bala belediyeleri ise mezarlık sayıları ile ilgili henüz bize bilgi vermediler. Bilgi gelmeyen yerleri de saydığımızda Ankara'daki mezarlık sayılarımız artıyor.'' Ankara'nın en büyük mezarlığı olan Karşıyaka Mezarlığı'nda 12 bin boş mezar yeri ile 6 bin civarında aileye tahsis edilen lahit yer kaldığını belirten Çetin, ''Şu anda boş olarak hazırda bekletilen, Ayaş yolundan Kırıkkale yoluna giderken 'Ortaköy Mezarlığı' bulunuyor. Burada 85 bin lahit yapıldı. Ankara'da mezarlık sıkıntımız yok'' diye konuştu. -İSTANBUL'DA MEZAR FİYATLARI- İstanbul'da ise 268'i Müslüman, 65'i gayri Müslim olmak üzere toplam 333 adet mezarlık bulunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Belediye Meclisi tarafından mezarların coğrafi ve fiziki özelliklerine göre fiyatları belirleniyor. Zincirlikuyu, Karacaahmet ve Çengelköy'ün yeni kısmında yer alan mezarlıklardan ölmeden önce yer almak isteyenler 12 bin lira, yanı dolu olan yere ise 8 bin lira ödemek zorunda kalırken, ölülerin defni için de 4 bin lira isteniyor. Küçükyalı, Ortaköy (Yeni Ada), Yeniköy, Aşiyan, Nafibaba, Nakkaştepe, Edirnekapı, Şehitlik, Mısır Tarlası, Sakız Ağacı, Necatibey, Kocatepe, Ihlamurkuyu, Eyüp, Kanlıca, Kazlıçeşme, Kocatepe, Yeni Topkapı, 500 Evler ve Çengelköy'deki mezarlıklarda ise ölmeden önce 5 bin lira, yanı dolu olan bir kişilik yere 2 bin 500 lira, ölülerin defnine de 1000 lira ücret alınıyor. -EN UCUZ MEZARLIK İZMİR'DE- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre üç büyük il içinde en ucuz mezarlıklar İzmir'de bulunuyor. İzmir'de defin işlemleri ve mezarlık için 60 lira ücret alınıyor. Vatandaşlar isterse 220 lira karşılığında, içi örülü lahit tipi mezar satın alabiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin kararı ile ölmeden önce tek kişilik mezar yeri satın alma uygulaması bulunmuyor. Sadece, Yeni Buca, Doğançay, Yeni Bornova ve Urla İskele mezarlıklarından ölmeden önce aile kabristanı satın alınabiliyor. İki kişilik aile kabristanı için 5 bin lira, 4 kişilik için de 10 bin lira ücret alınıyor.