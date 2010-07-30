-VIKTORIA PLZEN: 1 - BEŞİKTAŞ: 1 (İLK YARI) PRAG (A.A) - 29.07.2010 - UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Çek Cumhuriyeti'nden Viktoria Plzen ile ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı. 11. dakikada Erhan'ın sağdan ortasında altıpasın hemen önünde topla buluşan Nobre, yatarak sert vurdu, ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 25. dakikada Horvath'ın sol çaprazdan ortasında ceza alanı içinde topa iyi yükselen Rezek'in kafa vuruşunda, kaleci Hakan, mükemmel bir zamanlamayla meşin yuvarlağı kornere tokatladı. 28. dakikada Viktoria Plzen, sağ kanatta kullandığı serbest vuruş sonrası üstünlük golünü buldu. Horvath, kullandığı serbest atışta meşin yuvarlağı ceza alanı dışında bomboş pozisyonda bulunan Limbersky'nin önüne bıraktı. Bu oyuncu güzel bir vuruşla topu filelere atınca Beşiktaş, 1-0 geriye düştü. 29. dakikada Petrzela'nın sağ kanattaki pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rezek'in sert şutunda, kaleci Hakan yine güzel bir kurtarışla meşin yuvarlağı kornere çeldi. 30. dakikada ani gelişen Viktoria Plzen atağında topla son buluşan Kolar, kaleci Hakan ile karşı karşıya kaldı. Siyah-beyazlı kaleci, Kolar'ın sert şutunu, uzanarak son anda tokatladı. Savunma daha sonra meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 38. dakikada Hovarth'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Rezek, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Rezek ceza alanına girdiği anda plase bir vuruş yaparken, ilk yarının başarılı ismi Hakan, yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti. 41. dakikada Beşiktaş'ın ceza alanı önünden kullandığı serbest vuruşta, Nihat yerden sert vurdu. Nobre'nin ayağına çarpan meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. İbrahim Toraman, altıpasta topa müdahale etmek isterken kaleciye faul yapınca siyah-beyazlı takımın atağı sona erdi. 43. dakikada Viktoria Plzen ceza alanı içinde Rajtoral ile ikili mücadeleye giren Quaresma, bu oyuncu tarafından düşürülünce maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Delgado, meşin yuvarlağı filelere atarak 1-1 beraberliği sağladı. Stat: Letna Hakemler: Carlos Clos Gomez, Juan Jose Gallego Galindo, Luis Fernando Marco Martinez (İspanya) Viktoria Plzen: Krbecek, Rajtoral, Navratil, Bystron, Limbersky, Horvath, Rada, Jiracek, Petrzela, Kolar, Rezek Beşiktaş: Hakan, Erhan, Sivok, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez, Hilbert, Ernst, Delgado, Quaresma, Nihat, Nobre Goller: Dk. 28 Limbersky (Viktoria Plzen), Dk. 44 Delgado (Penaltıdan) (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 15 Sivok (Beşiktaş), Dk. 43 Rajtoral (Viktoria Plzen)