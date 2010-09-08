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Spor

VİKİNGUR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM İSTANBUL (A.A)

08 Eylül 2010 00:12

-VİKİNGUR MAÇI HAZIRLIKLARINA DEVAM İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Faroe Adaları temsilcisi Vikingur ile 15 Temmuz Perşembe günü yapacağı 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, bu akşam basına kapalı olarak yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışma yaptı. Antrenmana, izinli olan Holosko, Tello ve Quaresma ile tedavilerine devam edilen Rıdvan Şimşek ve Yusuf Şimşek katılmadı. Sağ dizinde ödem bulunan Rüştü Reçber ile bel spazmı geçiren Bobo ise salonda çalıştı. Teknik Direktör Bernd Schuster yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma koşularıyla başladığı, pas ve istasyon çalışmalarının ardından tam sahada taktik maç yapan siyah-beyazlıların, idmanı şut çalışmasıyla tamamladığı bildirildi. Beşiktaş, hazırlıklarını, yarın sabah basına kapalı olarak A2 takımıyla yapacağı antrenman maçıyla sürdürecek.

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