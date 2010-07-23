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VIKINGUR: 0

23 Temmuz 2010 01:21

-VIKINGUR: 0 -BEŞİKTAŞ: 4 (İLK YARI SONUCU) ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Beşiktaş ile Faroe Adaları temsilcisi Vikingur arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu ikinci maçının ilk yarısı, Beşiktaş'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Beşiktaş, maçın hemen başında golle buluştu. 3'üncü dakikada İsmail'in soldan getirip içeri ortaladığı topu, Ekrem kafasıyla ağlara gönderdi (0-1). Karşılaşmanın 10'uncu dakikasında sol taraftan topu getiren Quaresma, topu Nihat'ın önüne bıraktı. Kaleciyle sağ çaprazdan karşı karşıya kalan Nihat'ın vuruşunda top, Beşiktaş'ın ikinci golü olarak Vikingur ağlarıyla buluştu. Maçın 32'inci dakikasında Delgado'nun sağ taraftan yaptığı ortada topla buluşan Bobo, Beşiktaş'ın 3'üncü golünü Vikingur ağlarına bıraktı. 44'üncü dakikada ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Quaresma'nın içeri çevirdiği topu Bobo, ağlara göndererek skoru 4-0 olarak belirledi. Stat: Toftir Hakemler: Mattias Gestranius, Mikko Alakare, Marko Hanninen (Finlandiya) Beşiktaş: Hakan, Erhan, Sivok, Zapatocny, İsmail, Ernst, Delgado, Nihat, Bobo, Quaresma, Ekrem Dağ Vikingur: Turi, Hanus Jacobsen, Stankovic, Vatinhamar, Klettskard, Erlink Jacobsen, Sam Jakobsen, Djurhuus, Justinissen, Bardur Hansen, Niclasen Goller: Dk. 3 İsmail, Dk. 10 Nihat, Dk. 32 ve Dk. 44 Bobo (Beşiktaş)

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