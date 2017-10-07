Viking mezarlarından 'Allah' ve 'Ali' yazıları çıktı

İsveç'te 9. yüzyıldan kalma Viking mezarlarında üzerinde Kufi yazı türüyle "Allah" ve "Ali" yazılı giysi ve kumaşlar bulundu.

Habertürk'te yer alan habere göre sözcüklerin Arap harflerinin düz, köşeli ve geometrik olarak kullanıldığı Kufi yazı türüyle yazıldıklarına işaret eden Uppsala Üniversitesi Eski Çağ Tarihi ve Arkeoloji Bölümü araştırmacılarından Annika Larsson, ''Vikingler, ölülerini elbise ve mücevherleriyle gömüyordu. Mezarlarda üstlerine gümüş şeritlerle Allah ve Ali ifadeleri işlenmiş bazı ipek giysiler ve kumaşlar bulduk. Keşif, heyecana neden oldu. Bu ifadelerin işlendiği giysiler, genellikle ölünün baş ucuna konulmuş. Bu ifadelere bazı yastıklarda da karşılaştık'' bilgisini verdi.

Vikingler ile İslam alemi arasındaki kültür alışverişine dikkati çeken Annika Larsson, ''Rusya'nın Volga Nehri boyunca İskandinavya ile Orta Asya arasında bir kültür alışverişi vardı. Mezarlardan çıkan bu kumaşlar, ya ticaret yolu ile satın alınmış ya da yağma yoluyla ele geçirilmiştir. Burada ilginç olan, kültür değişiminin göze çarpmazı. Bazı kaynaklara göre, Müslüman Araplar, ticaret veya başka amaçlar için Batı'ya yolculuk ediyordu" şeklinde konuştu.

"Vikingler, İslamiyet ve cennet hayatından etkilendi"

Vikinglerin ölüm sonrası yaşam düşüncesine sahip olduğunu gösteren birçok bulguya rastladıklarını da belirten Larsson, ''Viking tanrısı Oden'in, Asya'dan göç edip İsveç'in Malardalen bölgesine yerleşen bir savaşçı olduğu söylenir. Vikingler ölümden sonra da hayatın devam ettiğini ve cennette sonsuz yaşamın olduğuna inanıyordu. Bu inanış, doğrudan İslam'dan etkilenmişti'' ifadesini kullandı.

Larsson, mezarlarda bulunan giysi ve kumaşların geçen haftadan itibaren Enköping Müzesi'nde sergilenmeye başladığını, serginin 3 Şubat 2018'e kadar açık kalacağını sözlerine ekledi.

İki sene önce de Allah azılı yüzük bulunmuştu

İki yıl önce de Björkö Adası'nda yapılan bir kazıda, 9. yüzyıldan kalma Viking mezarında Allah yazılı bir yüzük ortaya çıkarılmıştı.