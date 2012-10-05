Vietnamlı muhalif şair Thien hayatını kaybetti

Hayatının 31 yılını hapishanelerde geçirmiş olan Vietnamlı muhalif şair Nguyen Chi Thien'in ABD 'nin Los Angeles kentinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Radikal gazetesinin haberine göre; Thien'in yakın arkadaşı Hanh Thang-Thai, 73 yaşındaki ünlü şairin uzun süredir verem ile mücadele ettiği hastanede hayatını kaybettiğini söyledi.

Mualif şair Thien, hapishane yıllarında vereme yakalanmamasına rağmen ilk kez 1960 yılında lise öğrencilerine II. Dünya Savaşı'nın Sovyetler Birliği saldırısı sonucu değil, ABD'nin Japonya 'ya atom bombası atması sonucu sona erdiğini söylediği için hapsedilmişti.

Şiirlerinde komünist şiiri eleştirdiği için hapse gönderilen Thien, hakkında yeterli delil bulunmaması sebebiyle hiçbir zaman mahkeme önüne çıkmamıştı.

1977 yılında hapishaneden çıkmasının ardından Thien, sadece "Cehennem Çiçekleri" adlı şiir kitabını el yazısı ile kaleme alıp, daha sonra el yazmalarını başkent Hanoi'deki İngiliz Büyükelçiliği'nde diplomatlara teslim edene kadar serbest kalmıştı.

Büyükelçilikten çıkmasıyla tekrar tutuklanıp, hapse gönderilen Thien, 1985 yılında Hollanda tarafından Uluslararası Şiir Ödülü'ne layık görülmüştü.

Thien, 31 yıllık hapis hayatından sonra 1991'de serbest bırakılmş ve 1995'te ABD'ye göç etmişti.