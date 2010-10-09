-VİETNAM'DAKİ SELDE 62 ÖLÜ HANOİ (A.A) - 09.10.2010 - Vietnam'da sel felaketi nedeniyle ölenlerin sayısı 62'ye yükseldi. 20 kişi ise hala kayıp. Ulusal sel ve fırtına kontrol komitesi, internet sitesinde yaptığı açıklamada, son 2 günde 14 kişinin daha cesedine ulaşıldığını ve kayıp 20 kişinin arandığını kaydetti. Yetkililer, daha önce yaptıkları açıklamalarda sel felaketi nedeniyle 48 kişinin öldüğünü bildirmişti. Açıklamada ayrıca, felaketin ekinlere ve altyapıya tahminen 2.2 trilyon dong (110 milyon dolar) zarar verdiği ve gıda sıkıntısı çeken 100 bin kişiye yardım gönderilmeye çalışıldığı ifade edildi.