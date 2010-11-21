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Dünya

VİETNAM'DA SELLER 26 CAN ALDI ANKARA (A.A)

21 Kasım 2010 14:46

-VİETNAM'DA SELLER 26 CAN ALDI ANKARA (A.A) - 21.11.2010 - Vietnam'ın orta kesimlerinde etkili olan seller nedeniyle en az 26 kişinin öldüğü, 8 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Hükümet kaynakları, ay başından beri devam eden aşırı yağışların yol açtığı sel baskınlarından en çok Thua Thien-Hue, Quang Ngai ve Quang Nam eyaletlerinin zarar gördüğünü, yalnızca bu eyaletlerde ölü sayısının 19 olduğunu kaydetti. Yetkililer, yeni sel baskınlarından endişe edildiğini ifade etti. Vietnam'da geçen ay da 167 kişi seller nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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