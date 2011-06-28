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Dünya

VİETNAM'DA FIRTINA 22 CAN ALDI HANOİ (A.A)

28 Haziran 2011 15:12

-VİETNAM'DA FIRTINA 22 CAN ALDI HANOİ (A.A) - 28.06.2011 - Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan tropik Hayma fırtınasında 22 kişinin öldüğü bildirildi.  Vietnam afet biriminden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle 5 kişinin kaybolduğu, 65 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, kurbanlardan 12'sinin yıldırım çarpması sonucu, diğerlerinin ise ağaçların devrilmesi, evlerin yıkılması ve sel nedeniyle öldükleri belirtildi. Fırtınada yaklaşık 2 bin 700 ev hasar görürken, 40 bin hektarlık pirinç tarlaları da sel suları altında kaldı.

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