-VİETNAM'DA FIRTINA 22 CAN ALDI HANOİ (A.A) - 28.06.2011 - Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan tropik Hayma fırtınasında 22 kişinin öldüğü bildirildi. Vietnam afet biriminden yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle 5 kişinin kaybolduğu, 65 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, kurbanlardan 12'sinin yıldırım çarpması sonucu, diğerlerinin ise ağaçların devrilmesi, evlerin yıkılması ve sel nedeniyle öldükleri belirtildi. Fırtınada yaklaşık 2 bin 700 ev hasar görürken, 40 bin hektarlık pirinç tarlaları da sel suları altında kaldı.