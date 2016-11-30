Vietnam'da bir ton fil dişi ele geçirildi

Vietnam'da Afrika'dan yasa dışı yollarla ülkeye getirilen yaklaşık bir ton fil dişine el konuldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ho Chi Minh Kenti Gümrük Şefi Yardımcısı Le Dinh Loi yaptığı açıklamada, hafta başı Cat Lai Limanı'nda, Kamboçya'ya gönderilmek üzere bekleyen iki konteynır içinde saklanmış yaklaşık bir ton fil dişi bulduklarını söyledi.

Le, kaçakçıların bal mumu ile kapladıkları fil dişini içi boşaltılmış kerestelerin içine sakladıkları açıkladı. Ülkede son iki ayda, aynı limana gelen daha önceki beş sevkiyatta yaklaşık beş ton fil dişi ele geçirilmişti.