-VİETNAM'DA 7 KİŞİ ÖLDÜ, 60 KİŞİ YARALI HANOİ (A.A) - 24.06.2011 - Vietnam'ın kuzeyinde etkili olan kasırga ve seller nedeniyle 7 kişinin öldüğü, yaklaşık 60 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yen Bai vilayetinden yetkililer, can kaybı sayısının 7 olduğunu, kayıp 3 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydettiler. Sellerde 60 kişinin yaralandığı, 900'den fazla evin hasar gördüğü kaydedildi. Fırtına nedeniyle Filipinler'de de 11 balıkçının kaybolduğu, sahil koruma timlerinin evlerine dönmeyen balıkçıları aradığı belirtildi. Filipinler'de aşırı yağışların yol açtığı seller sonucunda yaklaşık 50 bin kişinin de tahliye edildiği bildirildi.