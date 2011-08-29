-Vietnam'da 10 bin mahkuma af HANOY (A.A) - 29.08.2011 - Vietnam Devlet Başkanı, Ulusal Af Günü dolayısıyla 10 binden fazla mahkumun serbest bırakılması emrini verdi. Serbest bırakılacak 10.535 mahkum arasında üst düzey rejim muhalifleri bulunmazken, ulusal güvenlik suçlarından hüküm giymiş 5, etnik azınlık üyesi 3 kişinin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya dahil olmak üzere 11 yabancı ülke vatandaşı yer alıyor. ABD ve AB tarafından siyasi ve dini muhalifleri mahkum etmekle eleştirilen Vietnam'da 2 Eylül Ulusal Af günü olarak kutlanıyor.