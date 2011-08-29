T24 LogoT24 Logo
Dünya

Vietnam'da 10 bin mahkuma af HANOY (A.A)

29 Ağustos 2011 12:29

-Vietnam'da 10 bin mahkuma af HANOY (A.A) - 29.08.2011 - Vietnam Devlet Başkanı, Ulusal Af Günü dolayısıyla 10 binden fazla mahkumun serbest bırakılması emrini verdi. Serbest bırakılacak 10.535 mahkum arasında üst düzey rejim muhalifleri bulunmazken, ulusal güvenlik suçlarından hüküm giymiş 5, etnik azınlık üyesi 3 kişinin yanı sıra ABD, Kanada ve Avustralya dahil olmak üzere 11 yabancı ülke vatandaşı yer alıyor.   ABD ve AB tarafından siyasi ve dini muhalifleri mahkum etmekle eleştirilen Vietnam'da 2 Eylül Ulusal Af günü olarak kutlanıyor. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24