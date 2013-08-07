Vietnam, Twitter'da muhalefeti yasaklıyor

Vietnam Başbakanı Ngyen Tan Dun'un geçen hafta Çarşamba açıkladığı ve Eylül ayında yürürlüğe girecek yeni kararnameye göre internet kullanıcıları sosyal paylaşım sitelerini 'güncel meseleleri konuşmak veya güncel olaylarla ilgili bilgi alışverişinde bulunmak" için değil, 'yalnızca kişisel bilgi paylaşımı' için kullanabilecek.

Vietnam'da '72 numaralı kararname' olarak bilinen uygulama, Vietnam hükümetine muhalif olan veya "ulusal güvenliğe zarar veren" içeriklerin internette yayınlanmasını yasaklıyor.

Kararname, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinin de yalnızca "kişisel bilgi paylaşımı ve alışverişi için" kullanılabileceğini belirtiyor.

Yaklaşık 30 milyon internet kullanıcısı olan Vietnam'da muhalif paylaşımları nedeniyle çok sayıda kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

AFP haber ajansı, yasanın nasıl uygulanacağı veya cezaların neye göre belirleneceği konusunda netlik olmadığını belirtiyor.

Yorumcuların görüşlerini aktaran ajans, yasayla birlikte Vietnam'ın resmi gazetesine bağlı internet sitesinde yer alan makalelerin paylaşılmasının ve tartışılmasının teoride yasadışı ilan edildiğini ifade ediyor.

Vietnam, bu yıl içinde internette hükümet karşıtı yazılar paylaşan ve yazan aralarında blog yazarlarının da bulunduğu en az 46 eylemciyi mahkûm etmişti.

'Yalan yanlış görüşler paylaşılıyor'

ABD'nin Hanoi Büyükelçiliği, Salı günü yaptığı açıklamada 'bireylerin kişisel sosyal medya hesaplarından veya internet sitelerinden yaptıkları paylaşımların kısıtlanmasından büyük endişe duyduklarını' belirtti.

Vietnam'ı 'İnternet'in Düşmanları' listesine alan Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü de "Eğer kararname yürürlüğe girerse, Vietnamlılar normal koşullarda bloglar ve forumlar aracılığıyla yayılan bağımsız ve açık bilgilerden daimi olarak mahrum kalacaklardır" dedi.

AP haber ajansı, yasanın yabancı internet şirketlerini de Vietnam içinde bir sunucu bulundurmaya mecbur bırakacağını ifade etti.

Google ve Facebook gibi şirketleri bünyesinde barındıran 'Asia Internet Coalition' (Asya İnternet Koalisyonu) adlı grup da yazılı açıklamasında, "Kararname uzun vadede yenilikleri tıkayacak ve Vietnam'da iş kurmak isteyen şirketleri caydıracaktır" dedi.

Vietnam'ın resmi gazetesi Nhan Dan ise Salı günü kararnameye yönelik eleştirilere tepki gösterip "Vietnam'da bazıları kişisel bloglarını ve Facebook sayfalarını yalan yanlış görüşlerini yaymak, partiye ve devlete saldırmak ve muhalefeti organize etmek için kullanmaya başladı" açıklamasını yaptı.

Tek parti sistemi ile yönetilen Vietnam'da iktidarda Vietnam Komünist Partisi bulunuyor. Vietnamlı yetkililer medyayı da sıkı denetim altında tutuyor.