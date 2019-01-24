Vietnam tatili başlasın!

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Asya’nın güneydoğusunda yer almaktadır. Çin, Kamboçya ve Laos ile sınırı bulunan ülkenin Güney Çin Denizi ile de sınırı bulunmaktadır. Bulunduğu coğrafya itibarı ile Muson Yağmurları etkisinde bulunan bölgede tropikal iklim hâkimdir.

90 milyon nüfuslu Vietnam’ın başkenti Hanoi şehridir. Vietnam her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapmaktadır. Tropikal meyveleri ve zengin mutfağı ile eşsiz bir lezzet yolculuğu sunan Vietnam’da keşfedeceğiniz çok şey olacak. Gerek tadı gerekse ilginç görüntüleri ile birbirinden farklı bitki ve meyvelerin oluşturduğu zengin bitki örtüsü ve el değmemiş tertemiz doğası sizi hayrete düşürecek. Özellikle ünü ülke sınırlarını aşan Vietnam kabağı çok dikkat çekicidir.

Türk vatandaşlarının ülkelerine gelebilmesi için vize talep edilmektedir. Vietnam vizesi aldıktan sonra her Türk vatandaşı gibi siz de Vietnam’a seyahat edebilir, burada unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.

Vietnam Vizesi Alırken…

Vietnam vize talebi farklı şekillerde yapılabiliyor. Hemen hemen herkesin aklına elçilikler yardımı ile yapılan vize başvuruları gelse de başvuru için çeşitli platformlar aracılık yapabiliyor. Edinilen tecrübeler ve yapılan araştırmalar elçilikler aracılığı ile yapılan başvuru sürecinin oldukça sancılı geçtiğini gösteriyor. Durum böyle olunca Vietnam vizesi herkes tarafından dünyanın en zor alınan vizesi olarak biliniyor. https://vietnamrehberi.com aracılığı ile yapılan başvurular ise hem sizi bunaltıcı prosedürler ile uğraşmaktan alıkoyuyor hem de başvurunuz en kısa sürede sonuçlanıyor. Nasıl mı? Web sitemiz üzerinden online olarak yaptığınız başvurularda sadece pasaportunuzun bir kopyası ve uçak biletiniz talep edilmektedir. Dünyanın her yerinden yapabileceğiniz online vize talebiniz 7 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Vietnama vize almadan önce yapacağınız ziyaretin amacını çok iyi belirlemeli ve talebinizi bu yönde gerçekleştirmelisiniz. Kısa süreli ziyaretleriniz için turistik Vietnam vizesi, 1 aydan daha uzun sürecek olan gezileriniz ve ticari bir faaliyet veya burada çalışmak için düzenleyeceğiniz seyahatler için ticari Vietnam vizesi almalısınız.

Neden Vietnam Rehberi?

Aslında cevap oldukça açık; kolay temin edebileceğiniz iki evrak ve online başvuru ile Vietnam vizeniz 7 iş günü içinde hazır oluyor. Üstelik vizeniz onaylana kadar herhangi bir ücret talep edilmiyor. Başvuru sırasında elçiliklerin talep edeceği temini zor evraklar yerine pasaportunuzun bir kopyası ve uçak biletiniz ile başvuru yapabilirsiniz. Vietnam vizesi nasıl alınır gibi aklınıza takılan sorulara artık bir son vererek Vietnam rehberi platformunu gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Vietnam rehberi nasıl vize alabileceğiniz ve Vietnam vizesi 2019 için belirlenen ücretler ile ilgili bilgi alabileceğiniz harika bir platform. Üstelik bilgi vermenin amacında vize alma sırasında tek başınıza yapmanız gereken aksiyonları sizin yerinize yaparak kısa sürede etkili sonuç almanızı sağlıyor. Vietnam tatilinizi planlayın ve gerisini hiç düşünmeyin. İhtiyacınız olan her şey birkaç tık ötenizde!