Vietnam'da Koronavirüs nedeniyle işsiz kalanlar için pirinç ATM'si icat edildi

Vietnam’da bir girişimci, Koronavirüs salgını süresince işsiz kalanlara ve yoksullara yardım etmek amacıyla haftanın yedi günü 24 saat boyunca açık olan bir ‘pirinç ATM’si icat etti.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Vietnam’ın en büyük şehri Ho Chi Minh’de, Hoang Tuan Anh adlı bir işadamı salgın nedeniyle işini kaybeden, temel gıdaya ulaşamayan halka yardım etmek amacıyla otomatik bir şekilde pirinç dağıtan bir makine geliştirdi.

Haftanın yedi günü 24 saat boyunca hizmet veren ‘pirinç ATM’si, bir siloda tutulan pirinç stokundan her defasında 1.5 kilo dağıtıyor. Pirinç stokları da çalışanlar tarafından denetleniyor.

Makineyi kullanarak pirinç alanlardan biri olan 34 yaşındaki Nguyen Thi Ly, “Eşim işini kaybetti, üç çocuğumuz var. Bu pirinç ATM’si çok faydalı oldu. Bu bir torba pirinçle bir gün yetecek kadar yemeğimiz oluyor” dedi.