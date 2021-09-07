Vietnam'da Covid kurallarını ihlal eden adama "virüs bulaştırma" suçundan beş yıl hapis cezası

Vietnam’da bir adam “Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmek ve virüs yaymak” suçundan beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC’de yer alan habere göre, Vietnam’da mahkeme Le Van Tri isimli adamı, sekiz kişiye Covid-19 bulaştırmak ve birinin ölümüne neden olmaktan suçlu buldu.

Tri’nin temmuz ayıda Ho Chi Minh şehrinden Ca Mau’ya motosikletle gittiği, bu yolculuk sonrası sağlık belgesinde yanlış beyanda bulunduğu tespit edildi.

Temmuz ayında yerel yetkililer, Ca Mau eyaletine başka eyaletlerden gelenlerin 21 gün karantinaya girmesini zorunlu tutuyordu.

Seyahatinin sonunda Tri’nin Covid testi pozitif çıktı. Tri’nin virüsü aile üyelerine ve ziyaret ettiği bir sağlık merkezindeki kişilere bulaştırdığı tespit edildi.

Tri’ye beş yıl hapis cezası ve 880 dolar para cezası verildi.