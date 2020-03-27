Vietnam’da bir restoran “koronaburger” satışına başladı

Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir restoran işletmecisi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) mikroskobik görüntülerinden ilham alarak, yeni bir hamburger ekmeği yaptı. Restoran sahibi, 'koronaburger' sayesinde insanların, kendilerini psikolojik olarak daha iyi hissedeceğini düşündüğünü söyledi.

Korona burger fikrini, aralarında yaptıkları "korktuğun bir şey varsa, onu yemelisin" şakasından yola çıkarak bulduğunu belirten şef Hoang Tung, bu şekilde düşünmenin küresel salgına rağmen insanları az da olsa neşelendireceğini söyledi.

Bütün dünyayı etkisine alan Koronavirüs nedeniyle Vietnam'da bir çok iş yeri kapatılırken, koronaburgerin mucidi Hoang Tung'un dükkanı bir günde 50 'koronaburger' sattı.

Toplam 158 vakanın rapor edildiği Vietnam'da, Koronavirüs sebebiyle ölümle sonuçlanan vaka saptanmadı.