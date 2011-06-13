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Dünya

VİETNAM ASKERİ TATBİKATLARA BAŞLADI HANOY (A.A)

13 Haziran 2011 11:40

-VİETNAM ASKERİ TATBİKATLARA BAŞLADI HANOY (A.A) - 13.06.2011 - Vietnam, Doğu Çin Denizi'nde gerçek mermilerin kullandığı bir dizi askeri tatbikata başladı. Askeri yetkililer, ''Vietnam donanmasının ilk atışları 08.00'de başlamıştır ve öğlene kadar sürecektir'' açıklamasında bulundu. Vietnam'ın kıyılarına 40 kilometre uzaklıktaki Hon Ong adası civarında düzenlediği tatbikat, petrol bakımından zengin Paracel ve Spratley takımadaları konusunda Çin ile arasında gerginlik bulunduğu bir döneme rastlıyor.  Mevcut kriz, Vietnam'ın Çin'i egemenliğini ihlal etmekle suçlamasıyla başlamıştı.  ABD, iki komşu komünist ülke arasında ''barışçı bir çözüm'' bulunmasını istemişti.

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