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Yaşam

Video oyunları zeka geliştirmiyor

Bazı video oyunları hızlı düşünebilme kabiliyeti ve konsantrasyonu arttırma vaatleriyle piyasaya sunuluyor.

22 Nisan 2010 03:00

T24 - Hafızayı kuvvetlendirmek, hızlı düşünebilme kabiliyetini ve konsantrasyonu artırmak vaatleriyle piyasaya sunulan zeka geliştirici video oyunlarının aslında pek de işe yaramadığı bildirildi.





İtalyan haber ajansı Adnkronos'un haberine göre, BBC'nin desteğiyle yapılan kapsamlı bir araştırmada, iki gruba ayrılan 11 bin 430 gönüllü 6 hafta boyunca gözlendi.


İlk gruptaki gönüllülerden haftada 3 kez 10'ar dakika zeka geliştirici video oyunları oynamalarını talep eden araştırmacılar, diğer gruptakilerden ise sadece internette gezinmekle yetinmelerini istediler.


Araştırma süresince yapılan bir dizi test sonucunda, ilk gruptaki gönüllülerin, gitgide bu oyunlarda daha yüksek puanlara ulaşmalarına karşın, mantık yürütme, hafıza ve planlama gibi konularda diğer gruptakilerden pek de başarılı sonuçlar elde edemedikleri gözlemlendi.


Tıbbi Araştırma Konseyi'nde görev yapan nörobilimci Adrian Owen, BBC 1'de yayımlanan "Bang goes The Theory" adlı bilimsel programın izleyicileri arasından seçilen gönüllülerin katıldığı araştırmada elde edilen sonuçların, bu oyunları oynayanlarla bu süreyi internette geçirenler arasında istatistiksel açıdan önemli farklar bulunmadığını gösterdiğini söyledi.


Bu oyunların beynin yaşlanmasına ilişkin etkilerinin ise başka araştırmalarda ele alınacağı belirtildi.

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