Video oyunları krizi takmıyor!

Uluslararası mali krize rağmen ABD ve İngiltere'de video oyunlarının satış grafiği bu yılın üçüncü çeyreğinde önemli biçimde arttı.



Gfk Chart-Track Ltd ve Enterbrain Inc. şirketlerinin araştırmasına göre, aynı dönemde video oyunlarının satışı İngiltere'de yüzde 15, ABD'de yüzde 8 artarken, Japonya'da yüzde 21 oranında düştü.



Japonya'daki keskin düşüşe karşın, video oyunu satışları, üç ayın sona erdiği 30 Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre, bu üç büyük pazarda toplam yüzde 1 oranında artış gösterdi.



Uzmanlar, Japonya'daki büyük düşüşün mali krizden ziyade, üçüncü çeyrekte piyasada beğenilen popüler oyunların bulunmamasından kaynaklandığını düşünüyor.