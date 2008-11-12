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Bilim / Teknoloji

Video oyunları krizi takmıyor!

Ekonomik krize rağmen ABD ve İngiltere'de video oyunlarının satış grafiği yükseliyor.

12 Kasım 2008 02:00

Uluslararası mali krize rağmen ABD ve İngiltere'de video oyunlarının satış grafiği bu yılın üçüncü çeyreğinde önemli biçimde arttı.

Gfk Chart-Track Ltd ve Enterbrain Inc. şirketlerinin araştırmasına göre, aynı dönemde video oyunlarının satışı İngiltere'de yüzde 15, ABD'de yüzde 8 artarken, Japonya'da yüzde 21 oranında düştü.

Japonya'daki keskin düşüşe karşın, video oyunu satışları, üç ayın sona erdiği 30 Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre, bu üç büyük pazarda toplam yüzde 1 oranında artış gösterdi.

Uzmanlar, Japonya'daki büyük düşüşün mali krizden ziyade, üçüncü çeyrekte piyasada beğenilen popüler oyunların bulunmamasından kaynaklandığını düşünüyor.

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