Vida'dan Beşiktaş açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın transfer gündeminde uzunca bir süredir yer alan Domagoj Vida, Beşiktaş'a transfer olmak istediğini ancak henüz herhangi bir imza atılmadığını söyledi.

Türkiye ile 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanan maçta Eskişehir'e gelen Hırvat stoper, Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği ilgiden büyük bir mutluluk duyduğunu belirtirken, transferin ne zaman gerçekleşeceğini bilmediğini de ekledi.

Sabah'a konuşan 28 yaşındaki futbolcu, "Beşiktaş çok büyük bir takım, önemli yıldızları var ve beni istiyorlar. Ben de Beşiktaş'ı istiyorum" ifadesini kullandı.

Dinamo Kiev'in futbolcusu olduğunu vurgulayan Vida, "Beşiktaş çok büyük bir takım, önemli yıldızları var ve beni istiyorlar. Ben de Beşiktaş'ı istiyorum. Ama bu transferin bittiği, imzaların atıldığı anlamına gelmiyor" dedi.

28 yaşındaki futbolcu, "Transfer ne zaman gerçekleşir?" sorusuna, "Açık konuşmak gerekirse, bunu ben de bilmiyorum" karşılığını verdi.

Vida, Eskişehir'e geldiğinde Beşiktaşlı taraftarların havaalanında kendisine gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Beşiktaş yönetimi, Ocak ayında sözleşmesi bitecek Vida'yı transfer dönemi bitmeden alabilmek için Dinamo Kiev'e 1 milyon Avro teklif etti. Ancak 4 milyon Avro isteyen Ukrayna kulübünü ikna edemedi.