Vida ve Lens'e "Bu ücretlerle devam edemeyiz" mesajı

Beşiktaş yönetimi, 3 milyon Euro alan Vida ile 2.2 milyon Euro kazanan Lens'e, "Bu ücretlerle devam edemeyiz" mesajı verdi.

Beşiktaş’ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kaptan Burak Yılmaz üzerinden takıma indirim taleplerini ileten yöneticiler, bir sonraki aşamaya geçerek futbolcularla bizzat masaya oturmaya başladı.

Hürriyet'en İsmail Er'in haberine göre; görüşülen isimlerin başında ise 3 milyon Euro ücret kazanan Vida ile yılda 2.2 milyon Euro garanti ücret alan Lens bulunuyordu.

"Kabul etmezseniz gidebilirsiniz"

Siyah-beyazlılar bu ikiliye salgının yarattığı ekonomik daralma nedeniyle imza attıkları anlaşmalarla devam etmelerinin mümkün olmadığını ve ücretlerini düşürmelerini gerektiğini iletilirken, "Düşünün, 15 gün içinde kararınızı verin veya menajerleriniz ile konuşarak istediğiniz kulübe gidebilirsiniz" teklifi yapıldığı öğrenildi.