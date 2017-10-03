T24 LogoT24 Logo
Spor

Vida Ocak'ta geliyor

Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida'yı bekliyor

03 Ekim 2017 16:54

Beşiktaş, Hırvat yıldız Domagoj Vida\'yı bekliyor.
Siyah-Beyazlılar, Ukrayna\'nın Dinamo Kiev takımı ile olan sözleşmesi devre arasında sona eren Vida ile yaptıkları ilk görüşmede anlaşma sağlamışlardı. Ancak Dinamo Kiev\'in istediği bonservis parasını fazla bulan Beşiktaş, transferi ertelemişti.
Sözleşmesi ocak ayında sona erecek olan Vida ile tekrar görüşen Beşiktaş, kesin olarak anlaşma sağladı. Bir de ön protokol imzalayan 28 yaşındaki Hırvat stoper, ocak ayında Beşiktaş\'a katılacak.

İSTANBUL / DHA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Beşiktaş HırvatDomagoj VidaSiyahBeyazlılar Ukrayna Dinamo KievVidaAncak Dinamo KievBeşiktaşSözleşmesiBirHırvatDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24