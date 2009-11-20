Victoria's Secret'ın melekleri

T24 - Her yıl düzenlediği görkemli şovlarla moda dünyasının gündemine damga vuran Victoria's Secret'ın 2009 defilesi dün gece New York'ta yapıldı.





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Miranda Kerr, Alessandar Ambrosio, Ana Beatriz Barros, Selita E Banks, Doutzen Kroes gibi dünyanın en pahalı mankenlerinin görev aldığı şovda beş hafta önce dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Heidi Klum herkesten 'rol çaldı'.



Diğer mankenlerin birbirinden seksi iç çamaşırlarını tanıttığı defilede Klum, diğerlerinden daha kapalı ama daha dikkat çekici bir tasarım giydi.

Klum'un doğum yaptıktan sonra bu kadar kısa sürede formuna kavuşması da dikkat çekti. Klum podyumda en çok alkışı alan mankenlerden biriydi.

Çarpıcı tasarımların tanıtıldığı defilede Fergie ve Blac Eyed Peas grubunu da bir konser verdi.