Victoria's Secret'a 'köle' suçlaması

T24 - Yıllık cirosu milyar dolara varan ABD'li iç giyim firması Victoria's Secret, köle çocuk işçi çalıştırmaya göz yummakla suçlanıyor.

Victoria's Secret, 2007'de yaptığı anlaşma ile Burkina Faso'dan organik pamuk satın almaya başladı. Amaç, sürdürülebilir hammadde temin etmek ve Afrikalı kadın çiftçileri desteklemekti. "Yüzde yüz yağmur suyuyla beslenen ve hiçbir tarım ilacı kullanılmadan elde edilen" pamuk kullandığını 2009'un sevgililer gününde duyuran şirket, ürünlerini insanların yaşam kalitesini arttırdığı iddiasıyla piyasaya sürdü.

Ancak Bloomberg Markets'ın yaptığı araştırmaya göre Victoria's Secret'a pamuk sağlayan Burkina Faso'daki şirket, 10-15 yaş arasındaki çocukları bazen şiddete varan kötü şartlar altında çalıştırıyor.

Bloomberg'e konuşan "Burkina Faso"lu çocuk işçiler, okula gitmek yerine güneş doğmadan işe başladıklarını, günde 500 sıradan fazla tarlayı sadece kas gücüyle ve çapayla işlediklerini, öküz ya da saban kullanmalarının yasak olduğunu anlattı.

Tüm gün eğilerek pamuk topladıklarını anlatan çocuklar "Bunun acı verici olduğunu" ve eğer yavaş davranırlarsa şeflerinin onları dövdüğünü söyledi.

Diğer yandan çocukları çalışmaya zorlayan çiftçilerin kendine ait bir hayvanı ya da 150 dolara alabilecekleri bir sabanları yok.

Dünya Bankası tahminlerine göre ülkede nüfusun yüzde 81'i günlük 2 dolardan az gelire sahip. Çiftçiler, ellerinde doğru araçların olması halinde çocuk işçilere gerek kalmayacağını düşünüyor.

ABD Çalışma Bakanlığı, raporlarında, Burkina Faso'yu çocuk işçiliğinin en kötü biçimlerinin yaşandığı yer olarak tarif ediyor.

Derginin iddialarının ardından şirket bir araştırma başlattı ancak henüz bir açıklama yapılmadı.