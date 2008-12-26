Victoria’s Secret melekleriyle yılbaşı

Aslında Victoria’s Secret Fashion Show sadece bir moda gösterisinden ibaret değil. Victoria’s Secret firmasının “Melekler” adıyla anılan ve profesyonel modellerden oluşan özel ekibi ilginç kostümler ve devasa dekorlar eşliğinde milyonlarca dolar değerinde unutulmayacak bir sahne şovu sunuyor izleyenlere. Şovun kapanışında ünlü R&B müzisyeni Usher, vereceği muhteşem konserle herkesi ayağa kaldıracak. Tüm dünyanın konuştuğu bu etkinliği kaçırmayın, 2009 yılınız da melekler eşliğinde geçsin.14 Kasım’da sadece çok özel konuklara sunulan gösteriden dışarı sızan detaylar, yılbaşı gecesi yaşanacak heyecanın habercisi niteliğinde.35 mankenin görev aldığı defilede yaklaşık 68 parça tanıtıldı. Marka, bu yıl koleksiyonu hazırlarken savaşçı kadınlardan ilham aldı.Bu göz kamaştırıcı gecede birbirinden ilginç kostümlerle podyumda boy gösterecek modeller arasında Heidi Klum, Alessandro Ambrosio, Selita Ebanks, Miranda Kerr, Karolina Kurkova, Adriana Lima, Doutzen Kroes ve Marisa Miller yer alacak.Her sene unutulmaz bir eğlence sunan Victoria’s Secret Fashion Show, ünlülerin de gözdesi. Tıpkı Grammy ya da Oscar Ödül Törenleri gibi sayısız ünlü sırf bu etkinlik için özel olarak hazırlanıp seyirciler arasında yerlerini alıyor. Bu senenin gözde davetlileri arasında Paris Hilton, P. Diddy, Gwyneth Paltrow, Martha Stewart ve Kim Kardashian gibi ünlüler yer aldı. e2’de Gündüz Olunca kuşağının gözdesi Martha Stewart, gösteriden o kadar memnun kalmış ki, sahne arkasına gidip Heidi Klum’la tanışmış.Miami’de gerçekleştirilen defilenin kapanışında unutulmaz bir konser veren R&B müzisyeni Usher, tüm konukları ayağa kaldırdı. Victoria’s Secret’ın meleklerinin, konser sırasında Usher’a dev sahnede eşlik etmesiyle şov daha da ilginç bir hal aldı. Gösteriyi meleklerle çevrili şekilde sürdüren Usher, gecenin en şanslı adamıydı.Bu sene melekler çeşitli temalarda, önceki gösterilerini gölgede bırakacak kostümler sergileyecek. Senenin en ilgi çekici tasarımı ise tam beş milyon dolara mal olan, tamamı elmas ve yakutla kaplı olan sütyen. Mücevher uzmanı Martin Katz tarafından hazırlanan “Fantezi Sütyen”i sergileme şerefine erişen manken Adriana Lima oldu. Bu göz kamaştırıcı sütyen, yakında firmanın kataloğunda satışa çıkacak.