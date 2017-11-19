Victoria's Secret defilesinde ilk kez Türk manken yer alacak

Çin’in Şanghay kentinde 29 Kasım’da gerçekleşecek olan Victoria’s Secret Fashion Show bu sene ilk kez bir Türk mankeni ağırlayacak.

Sözcü'de yer alan habere göre model Gigi Hadid’in gitmeyeceğini açıkladığı gösteride Tülin Şahin, pembe halıda yürüyen ilk Türk olacak.

Hadid’in yanı sıra sahne alması planlanan Katy Perry de programını iptal etti. İki güzel ismin Çin’e girmesi yasaklandığı için gösteride olamayacağı belirtildi.

Hadid, Şubat ayında Buddha şeklinde bir kurabiye yaptığı için ırkçılıkla suçlanmıştı. Katy Perry de iki yıl önce Taipei’de verdiği konserinde, Tayvan bayrağında yer alan ayçiçek tasarımlı bir elbise giydiği için Çin tarafından ırkçılıkla suçlanıyor. Tülin Şahin'in ise gösteri için Çin’e gittiği belirtildi.