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Victoria Silvstedt İstanbul'a geliyor

Eski playboy güzeli Victoria Silvstedt, bir otomobil firmasının tantımı için pazar günü İstanbul'a geliyor.

21 Ekim 2010 03:00

T24- Erkeklerin oldukça ilgisini çeken eski playboy güzeli Victoria Silvstedt, bir otomobil firmasının tantımı için pazar günü İstanbul'a geliyor.


Victoria Silvstedt fotoğrafları için tıklayınız...


Victoria Silvstedt yeni aracı Volvo S 60 için önümüzdeki pazar günü İstanbul Park Formula 1 pistinde bir test sürüşü ve şov gerçekleştirecek.


İsveçli ve yerli pilotların da katılacağı tanıtımda dünyanın en seksi sarışınları arasında  yer alan 1997 yılının Playmate Güzeli İsveçli Karen Victoria Silvstedt da yer alacak. İsveç ulusal kayak takımının sporcularından olan, 95-63-97 ölçülerindeki İsveçli güzel, 16 yaşında bir barda düzenlenen ‘en iyi sahte orgazm yarışması’nda da birinci olmuş. Pazar günü Silvstedt otomotik frenli yaya algılama sistemi olan Volvo S60’ı gözü kapalı olarak test edecek.

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