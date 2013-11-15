Victoria Nuland: Daha fazla basın özgürlüğü isteyen Türklerin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Victoria Nuland, “Daha fazla açıklık, daha fazla basın özgürlüğü, daha güvenilir devlet isteyen Türklerin açık bir şekilde yanındayız” dedi.

NATO’nun düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin Washington’da düzenlediği bir toplantıda konuşan Victoria Nuland, “Amerika ve Türkiye arasındaki ittifak, iki ülke ve ortak güvenlik için yalnızca hayati öneme sahip değil, aynı zamanda şimdi karışık olan bir bir bölgede motor görevine sahip” diye konuştu.

Nuland, iki ülkenin taktiklerinde bire bir uyum içinde olmasa da daha geniş bir strateji konusunda görüş birliği içinde olduğunu belirtti, bunun için de “yapılması gereken konular üzerinde açık diyaloğun sürdürülmesi” gerektiğine dikkati çekti.

Amerika’nın Türkiye’deki demokratik gelişmelere destek verdiğini vurgulayan Victoria Nuland, “daha fazla açıklık, daha fazla basın özgürlüğü, daha güvenilir devlet isteyen Türkler’in açık bir şekilde yanındayız” diye konuştu. Nuland, Amerika’nın bu konuda çekingen davranmayacağının altını çizdi.

‘Kıbrıs’ta anlaşma zamanı’

Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Victoria Nuland, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılması konusunda da zamanın geldiğini belirtti. Nuland, Türk ve Rum Cumhurbaşkanları Derviş Eroğlu ve Nikos Anastasyadis’in liderliğindeki heyetlerin, son aylarda “iki bölgeli, iki toplumlu federasyon görüşmeleri konusunda gösterdiği kararlılığın” Amerika’yı etkilediğini söyledi.

Victoria Nuland, Kıbrıs sorunu konusunda kapsamlı çözüm için iki tarafın da gerekli liderliği ve ortak çıkarları ortaya koyduğunu, zamanın artık boşa harcanmaması gerektiğini belirtti.

Amerika’nın Kıbrıs sorunun çözümü yolundaki girişimlere Türkiye ve Yunanistan’ın verdiği desteği takdir ettiğini kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, yıllardır süren Kıbrıs sorununa potansiyel bir çözümün bölge üzerindeki etkisinin de olumlu olacağını söyledi.

“Çözüm Ada’nın çok ötesinde yararlar sağlayacak” diyen Nuland, Kıbrıs sorununda varılacak bir çözümün “iyi haberlerin beklendiği” Doğu Akdeniz bölgesine ve ayrıca NATO-Avrupa Birliği ilişkilerine olumlu etkisi olacağını sözlerine ekledi.