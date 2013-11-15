T24 LogoT24 Logo
Gündem

Victoria Nuland: Daha fazla basın özgürlüğü isteyen Türklerin yanındayız

Victoria Nuland, Kıbrıs sorunu konusunda kapsamlı çözüm için iki tarafın da gerekli liderliği ve ortak çıkarları ortaya koyduğunu, zamanın artık boşa harcanmaması gerektiğini belirtti

15 Kasım 2013 20:36

ABD Dışişleri Bakanı’nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Victoria Nuland, “Daha fazla açıklık, daha fazla basın özgürlüğü, daha güvenilir devlet isteyen Türklerin açık bir şekilde yanındayız” dedi.

NATO’nun düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi’nin Washington’da düzenlediği bir toplantıda konuşan Victoria Nuland, “Amerika ve Türkiye arasındaki ittifak, iki ülke ve ortak güvenlik için yalnızca hayati öneme sahip değil, aynı zamanda şimdi karışık olan bir bir bölgede motor görevine sahip” diye konuştu.

Nuland, iki ülkenin taktiklerinde bire bir uyum içinde olmasa da daha geniş bir strateji konusunda görüş birliği içinde olduğunu belirtti, bunun için de “yapılması gereken konular üzerinde açık diyaloğun sürdürülmesi” gerektiğine dikkati çekti.

Amerika’nın Türkiye’deki demokratik gelişmelere destek verdiğini vurgulayan Victoria Nuland, “daha fazla açıklık, daha fazla basın özgürlüğü, daha güvenilir devlet isteyen Türkler’in açık bir şekilde yanındayız” diye konuştu. Nuland, Amerika’nın bu konuda çekingen davranmayacağının altını çizdi.

 

‘Kıbrıs’ta anlaşma zamanı’

 

Amerika Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Victoria Nuland, Kıbrıs’ta bir anlaşmaya varılması konusunda da zamanın geldiğini belirtti. Nuland, Türk ve Rum Cumhurbaşkanları Derviş Eroğlu ve Nikos Anastasyadis’in liderliğindeki heyetlerin, son aylarda “iki bölgeli, iki toplumlu federasyon görüşmeleri konusunda gösterdiği kararlılığın” Amerika’yı etkilediğini söyledi.

Victoria Nuland, Kıbrıs sorunu konusunda kapsamlı çözüm için iki tarafın da gerekli liderliği ve ortak çıkarları ortaya koyduğunu, zamanın artık boşa harcanmaması gerektiğini belirtti.

Amerika’nın Kıbrıs sorunun çözümü yolundaki girişimlere Türkiye ve Yunanistan’ın verdiği desteği takdir ettiğini kaydeden Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, yıllardır süren Kıbrıs sorununa potansiyel bir çözümün bölge üzerindeki etkisinin de olumlu olacağını söyledi.

“Çözüm Ada’nın çok ötesinde yararlar sağlayacak” diyen Nuland, Kıbrıs sorununda varılacak bir çözümün “iyi haberlerin beklendiği” Doğu Akdeniz bölgesine ve ayrıca NATO-Avrupa Birliği ilişkilerine olumlu etkisi olacağını sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER

abdvictoria nulandtürkiyehukuk devletibasın özgürlüğüdemokrasitaksimgezi parkıatlantik konseyinato

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24