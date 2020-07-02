Victoria'daki vaka patlamalarının sebebi karantina otelindeki seks skandalı mı?

T24 Dış Haberler

Avustralya'da Koronavirüs vaka sayısının tekrar artış göstermesinin sebebinin karantina için kullanılan otelde meydana gelen seks skandalı olabileceği düşünülüyor.

İddialara göre Victoria'daki karantina otelinde bazı çalışanlar yönergelere uymadı ve karantinaya alınan kişilerle birlikte oldu. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Eyalet yöneticisi Daniel Andrews, davaya destek için 3 milyon dolar sağlayacaklarını ifade etmişti. Andrews, daha önce mayı ve haziran aylarındaki vaka artışlarının karantina oteliyle bağlantılı olabileceğini söylemişti.

Avustralya, ülkenin farklı yerlerindeki bazı otelleri 'karantina oteli' olarak kullanıyor. Avustralya'ya yurt dışından gelen her insan, 14 günlüğüne bu otellerde karantinaya alınıyor.